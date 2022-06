Calciomercato Juventus, Di Maria all’ultimo tango: l’assist è ufficiale

I tifosi aspettano con ansia nelle prossime settimane novità riguardanti il calciomercato della Juventus, le possibili mosse della società.

Allo stesso modo attende con ansia qualche colpo di mercato anche mister Allegri. L’allenatore livornese sa benissimo che per aprire un nuovo ciclo vincente ha bisogno di almeno un paio di innesti per ogni reparto. Numero di acquisti che potrebbe tra l’altro lievitare in base anche alle cessioni che potrebbero verificarsi da qui all’inizio del prossimo campionato, fissato alla metà di agosto.

La rosa della Juventus è in una fase di rinnovamento e ringiovanimento. Si sta guardando con attenzione ai parametri zero che potrebbero essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino ma non solo. E’ chiaro che bisogna fare anche qualche investimento importante sui giovani, per far sì che i nuovi acquisti possono essere delle colonne della squadra torinese per i prossimi anni. Dirigenti dunque impegnati in questi giorni a 360 gradi.

Calciomercato Juventus, Scaloni conferma: “Di Maria tra i migliori al mondo”

In attacco ci si sta concentrando su un grande obiettivo come Angel Di Maria, in cerca di sistemazione dopo il mancato rinnovo con il Psg. Il campione argentino sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero e la Juventus pare essere in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni. Un “assist” per il club bianconero arriva anche da parte del ct dell’Argentina Scaloni, che ha parlato alla vigilia della sfida con l’Italia. L’allenatore sudamericano è stato interrogato dai cronisti anche riguardo il calciomercato e su Di Maria non ha avuto dubbi: “Se la Juventus cerca un’ala lui è tra i migliori del mondo, ha ancora qualcosa da dare al mondo del calcio“. L’impressione è che l’affare possa decollare nei prossimi giorni.