Calciomercato Juventus, Eurosport rincara la dose: “Balotelli in bianconero”

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione sul ritorno in Italia del centravanti ex Inter e Milan, oggi all’Adana in Turchia.

Mario Balotelli ha nostalgia dell’Italia. L’attaccante bresciano, che ad agosto spegnerà trentadue candeline, sogna un’ultima occasione nel calcio che conta. In Turchia, in un campionato sicuramente meno competitivo di quello italiano, ha appena concluso una stagione da urlo. Diciotto gol e quattro assist in trentuno presenze con l’Adana Demirspor, una della sue migliori in assoluto a livello realizzativo. Dicono che abbia messo anche la testa a posto e che sia pronto ad una nuova avventura, magari in Serie A.

“SuperMario” è rientrato da poco nel Bel Paese ed è stato intervistato nel corso dei festeggiamenti per la promozione in massima serie del Monza di Berlusconi e Galliani, club in cui ha militato due stagioni fa per circa sette mesi. Ha detto senza mezzi termini che sarebbe felice di tornare a giocare nel campionato italiano. Sarà proprio il Monza la sua prossima squadra? Si vedrà. Nel frattempo la redazione di Eurosport lancia un’interessante indiscrezione a proposito dell’ex attaccante di Inter e Milan.

Calciomercato Juventus, una soluzione low-cost per far rifiatare il serbo

Secondo il famoso network Balotelli nelle ultime ore sarebbe stato accostato anche alla Juventus. L’entourage dell’attaccante dell’Adana – dopo l’improvvisa dipartita di Mino Raiola ne cura gli interessi l’avvocatessa Rafaela Pimenta – l’avrebbe proposto anche ai bianconeri, che sono sulle tracce di un centravanti esperto che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Balotelli, come scrive Eurosport, sarebbe una soluzione a basso costo qualora la Signora dovesse dirottare le risorse per il mercato estivo verso altri reparti.