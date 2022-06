Calciomercato Juventus, doppietta Cherubini: figlio d’arte nel mirino.

Visto che le difficoltà per arrivare ai primi giocatori desiderati da Allegri non mancheranno, la dirigenza sportiva della Juventus si sta muovendo sui più disparati fronti per sondare il terreno su più campi.

Le partenze ingombranti di Dybala e quella attesa di Morata sono per la Juventus delle partenze molto pesanti, soprattutto considerando che i due sono giocatori con le radici ben piantate nella realtà bianconera. Il dispiacere è sicuramente tanto, ma la necessità è quella di andare avanti e impegnarsi a ritrovare delle soluzioni. Tra i tanti nomi saltati fuori nei scorsi giorni ci sono quelli di Di Maria, Arnautovic, Muriel o addirittura Balotelli. La notizia dell’esperto di calciomercato presenta al suo interno anche un altro paio di nomi, che sorprendono.

Calciomercato Juventus, Simeone e Deulofeu per risollevare l’attacco.

Il Tweet rivelatore è quello di Paolo Bargiggia, un vero e proprio super esperto delle trattative nonchè volto noto ai più per via delle sue numerose partecipazioni a programmi televisivi in cui si discuteva appunto di calciomercato. Secondo quanto ha riferito lui tra i giocatori che la Juventus starebbe pensando di passare al vaglio ci sono Simeone, del Verona e figlio dell’ex Inter Cholo Simeone, e Deulofeu, attualmente all’udinese ma con un passato a Milano. Per via delle posizioni da titolare e qualche prodezza tecnica infatti, loro due sono molto conosciuti anche tra i fan non sfegatati. Resta da capirne solamente il significato di questo interessamento: sarà solamente conoscitivo come detto all’inizio o gli altri giocatori hanno già detto di no alla Juve?