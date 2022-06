Calciomercato Juventus, tandem da sballo con De Ligt: rispunta Mr 65 milioni

Calciomercato Juventus, tandem da sballo con De Ligt: rispunta il colpo da 65 milioni. Tiene banco ovviamente il dopo Chiellini

In casa Juventus ovviamente tiene banco il dopo Chiellini. Ad Allegri un innesto in difesa serve, eccome, e allora Cherubini si sta muovendo su più fronti per cercare di portare a Torino un elemento in grado di prendere l’enorme eredità lasciata dal Capitano. Che tornerà in bianconero, probabilmente tra un anno, ma sotto altre vesti: dietro la scrivania e non più in campo. In giacca e cravatta e non con il turbante in testa.

Si è parlato molto di Badiashile del Monaco: mancino, fisico possente, uno che guarda al sodo più che all’estetica, così come era Chiello. Ma secondo il Corriere dello Sport non è il solo nome nella lista del direttore dell’area tecnica bianconera, anzi: oltre Koulibaly, che appare in uscita dal Napoli, e Milenkovic, che la Fiorentina potrebbe cedere, c’è un altro nome che stuzzicherebbe dalle parti della Continassa.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Laporte

Sì, proprio il difensore del Manchester City, 28 anni, Laporte, sarebbe stato oggetto di sondaggi da parte di Cherubini nei vari viaggi londinesi che lo stesso ha fatto nell’ultimo periodo. Nella capitale inglese non solo per Di Maria quindi, ma anche per quel difensore che piace tanto e per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe quello maggiormente vicino a Giorgio. Insomma, il profilo ideale per Allegri, che spera possa davvero arrivare alla Juventus un difensore di questo calibro. Anche se, ovviamente, Guardiola non sembra tanto convinto di una sa partenza. E inoltre ci sarebbero da soddisfare le richieste del City: 65 milioni di euro da investire che non sono per nulla pochi. Ma che potrebbero garantire un elemento in grado di fare la differenza lì dietro insieme a De Ligt.