Calciomercato Juventus, partner di Vlahovic già scelto: è nerazzurro

Calciomercato Juventus, il partner di Vlahovic è stato scelto. Tutti gli aggiornamenti in vista dell’atteso colpo in attacco.

Sono giorni potenzialmente molto interessanti all’ombra della Mole. Circa un anno fa, di questi tempi, Agnelli comunicava di non voler proseguire con Pirlo e di aver individuato nella vecchia conoscenza di Allegri il giusto allenatore dal quale ripartire dopo un biennio in cui nessuno dei due nomi rivoluzionari era riuscito a garantire gli attesi e sperati cambiamenti.

A dodici mesi di distanza, la Juventus vanta delle basi più solide ma anche la consapevolezza di dover cambiare numerosi aspetti a livello societario e, soprattutto, di dover limare uno scacchiere non solo rimasto orfano di quella che è stata la colonna portante degli ultimi lustri ma anche di dover ovviare alla presenza di elementi non più funzionali come una volta e attualmente rappresentanti un peso economico del quale provare a liberarsi quanto prima.

Calciomercato Juventus, l’erede di Vlahovic sarà nerazzurro

Le questioni Di Maria e Pogba stanno poi catturando non poca attenzione in queste settimane, complici le rispettive situazioni contrattuali che permetterebbero rinforzi pronti e qualitativi nonché nomi altisonanti anche da un punto di vista del marketing.

Occhio però a lasciarsi distrarre da questi ultimi due scenari, mettendo in secondo piano una vicenda di non trascurabile importanza. Il futuro di Morata sembra infatti lontano da Torino e lo stesso Kean non ha convinto in questo suo rientro torinese. Cherubini e colleghi sono dunque alla ricerca di un valido alter ego a Dusan Vlahovic.

Stando a quanto riferito da Giovanni Albanese a Juventibus, a Torino avrebbero parlato con il Bologna per l’ex Inter Arnautovic che ha in questo ritorno in Italia dimostrato di essere ancora un giocatore più che valido. In pole position figura però Luis Muriel che ha qualità maggiormente gradite ad Allegri e, soprattutto, rappresenta il giusto elemento per poter coesistere anche con il numero 7 serbo. Ciò che è certo, per ora, è che il nuovo rinforzo in attacco potrebbe approdare all’ombra della Mole con l’etichetta di ex nerazzurro. Vedremo se giungerà però dalla terra felsinea o quella orobica.