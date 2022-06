Calciomercato, Di Maria-Juventus: annuncio ufficiale del “Fideo”

By

Calciomercato, ieri sera dopo la partita contro l’Italia a Wembley Di Maria ha risposto alle domande sulla Juve. Ecco cos’ha detto

Ieri sera ha dimostrato di essere ancora un giocatore determinante, uno di quelli che nonostante la carta d’identità non sia più fresca, può ancora fare la differenza. La prestazione di Angel Di Maria contro l’Italia nella finale di Wembley è stata perfetta: un gol, sacrificio, e tante giocate di alta qualità che hanno fatto anche scatenare i social, con i tifosi della Juve che hanno chiesto a gran voce a Cherubini di chiudere nel minor tempo possibile l’operazione con l’ex Psg. Insomma, se c’erano ancora dei dubbi su quello che il Fideo potrebbe dare al bianconero, sono stati spazzati via in una notte di giugno a Londra.

Ovviamente alla fine della gara Di Maria è passato in zona mista e una domanda sul suo futuro c’è stata, anche se lo stesso ha fatto melina – come gli ultimi venti minuti dell’Argentina – concentrandosi soprattutto sulla partita. Ecco comunque quali sono state le sue parole.

Calciomercato, l’annuncio di Di Maria

“Bisogna essere tranquilli, finora penso solo alla Seleccion, c’è la prossima partita di domenica e poi penserò alla famiglia” ha spiegato Di Maria, rispondendo a una domanda specifica sul fatto che è atteso in Italia. Non ci pensa alla Juve, a quanto pare, in questo momento l’esterno offensivo argentino. Ma Cherubini ci pensa, eccome, e vedendolo ieri probabilmente vorrà dare un’accelerata all’operazione di mercato.

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi, con la sensazione che dopo ieri anche Allegri si sia convinto della bontà del possibile innesto. Anche se, probabilmente, il tecnico livornese non aveva sicuramente bisogno di un’ulteriore dimostrazione. Rimane il fatto, alla fine della fiera, che Di Maria è uno che può dare tanto sotto tanti aspetti. Il segnale lui l’ha mandato.