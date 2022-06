Calciomercato Juventus, gol e spettacolo: “Subito a Torino: è da pallone d’Oro”

Calciomercato Juventus, gol e spettacolo dopo i primi 45′: si scatena il twitter bianconero. “Portatelo subito a Torino, è da pallone doro”

Social scatenati. Subito. Nel momento in cui Di Maria ha bruciato Chiellini piazzando lo scavetto che ha battuto Donnarumma per il 2-0 dell’Argentina nella finalissima di Wembley, i tifosi della Juventus non ci hanno visto più. Insomma, la trattativa che dovrebbe portare il Fideo a Torino, alla corte di Massimiliano Allegri, deve per forza di cose decollare e non bisogna più aspettare.

E c’è anche chi prende “in giro” Dybala, mettendo in risalto quelle che sono state le “polemiche” nelle ultime settimane su questa operazione, dovute soprattutto all’età dell’argentino, non certo giovanissimo, ma che di qualità ne ha ancora da vendere. E non poco. Lo ha fatto vedere, in un primo tempo di classe assoluta.

Calciomercato Juventus, i social scatenati

Il Twitter Juventus insomma si è scatenato, nel momento in cui Di Maria ha deciso di mettere il sigillo di questa partita che sta dimostrando non solo i valori dell’Argentina, ma anche quelle che sono le lacune di una nazionale, quella italiana, che ha creato pochissimo e che si trova meritatamente sotto dopo i 45 minuti. Per risalire la china servirà altro, ma in questo momento c’è una parte d’Italia che si luccica gli occhi e che spera che questa operazione imbastita da Cherubini si possa concludere nel minor tempo possibile.

La situazione, comunque, è chiara: la Juventus sarebbe anche disposta ad un solo anno di contratto magari se Di Maria abbassasse le proprie richieste. Nel caso accettasse il biennale, allora la firma potrebbe anche arrivare nelle prossime ore. Vedremo quello che succederà, ma in ogni caso di dubbi non ce ne sono su quella che è la qualità – e la carta d’identità – del calciatore. Ancora è un top.

Ehm… sarebbe da vecchio quello scatto? Cherubini ora negli spogliatoi con una penna. Subito.#DiMaria #Juventus — St.Thomas More (@ThomasMore73) June 1, 2022