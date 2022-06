Calciomercato Juventus, salta la firma…o forse no: colpo di scena Sky.

Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro: sembrava infatti ormai già tutto definito per il ritorno del giocatore “a casa” quando le notizie rivelate nella giornata di ieri dalla nota emittente televisiva sono stati veri e propri fulmini a ciel sereno.

Era da diverse settimane che, infatti, la maggior parte dei giornali e degli esperti di calciomercato riportavano che al termine della stagione il calciatore avrebbe interrotto i rapporti con la squadra in cui milita attualmente e si sarebbe preparato per il tanto chiacchierato “ritorno a casa”. Nella giornata di ieri, però, è stato proprio Sky Sport a rivelare che le cose non stanno esattamente come fino ad ora raccontate e che il futuro potrebbe riservare delle sorprese non da poco.

Calciomercato Juventus, la Juve non getta la spugna per Morata: c’è uno spiraglio

Secondo i giornali il rapporto tra la Juventus e Morata era infatti ormai bello che seppellito, almeno fino a ieri quando i giornalisti di Sky Sport hanno rivelato che i due club potrebbero raggiungere un accordo di massima per il quale la relazione Morata-Juventus potrebbe continuare anche nelle stagioni a venire. Tutto ciò perché lo spagnolo non è ritenuto dal “Cholo” Simeone una prima scelta nella sua rosa e potrebbe quindi farne a meno senza grosse problematiche.