Calciomercato Juventus, Mendes tradisce ancora: affare “alla Ronaldo”

Calciomercato Juventus, Mendes tradisce ancora la società bianconera. Pronto un affare alla “Ronaldo” per il Manchester United

La rivoluzione per la prossima stagione non dovrebbe riguardare solamente la Juventus, ma anche altre società in Europa. Con un occhio particolare a quello che potrebbe essere il futuro di molti giocatori del Real Madrid, fresco vincitore della Champions League nella finale contro il Livepool, che potrebbe decidere di mandare via molti elementi che quest’anno hanno trovato davvero pochissimo spazio con Carlo Ancelotti.

Una squadra quasi tutta nuova per il tecnico italiano, che intanto ha già abbracciato Rudiger, ma che lascerà partire Bale sicuramente, e poi sono in bilico le questioni relative ad Hazard, Jovic, Ceballos e anche Asensio. Soprattutto quest’ultimo è stato accostato alla Juve nel corso degli anni: ad Allegri piace per le qualità tecniche che possiede e più di una volta l’allenatore livornese ha cercato di portarlo a Torino senza mai riuscirci. Questo sembrava l’anno buono, ma a quanto pare Mendes sarebbe pronto ad un altro tradimento. Un affare alla Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Mendes tradisce ancora

Partiamo da un fatto: sul giocatore c’è anche il Milan, con Maldini, visti i buoni rapporti con il Real Madrid, potrebbe tentare un affondo nelle prossime settimane. Ma non solo, secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, Mendes avrebbe proposto il calciatore anche al Manchester United, viste le molteplici partenze da parte dei Red Devils che hanno fatto andare via Pogba, Lingard e Mata.

Insomma, secondo fonti spagnoli Ten Hag, nuovo tecnico della squadra inglese, sarebbe pronto a cogliere l’occasione per chiudere un’importante operazione in entrata. Bruciando così la concorrenza. In tutto questo, come spesso capita, c’è di mezzo lo zampino di quel Mendes che lo scorso anno ha deciso di portare via Ronaldo e mandarlo proprio in Premier League. Altro “colpo” del potente agente portoghese.