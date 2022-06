Calciomercato Juventus, Di Maria “si porta” anche l’amico: si sblocca il maxi affare

Calciomercato Juventus, proseguono i contatti per puntellare La Rosa a disposizione di Max Allegri. Maxi affare per sbloccare la trattativa.

La due giorni in quel di Londra da parte di Cherubini è servita non solo a ribadire l’interesse bianconero per Angel Di Maria, con il cui entourage, però, una quadra definitiva non è stata ancora presa, ma per rinsaldare anche altri tipi di contatti.

All’interno del mosaico che la dirigenza vuole consegnare a Max Allegri in tempi relativamente brevi – data ormai sostanzialmente in dirittura d’arrivo la trattativa per Paul Pogba, per il quale mancano ormai solo i canonici annunci ufficiali – un ruolo importante sarà inevitabilmente ricoperto da quell’esterno a tutto fascia che nelle idee del tecnico livornese dovrà fungere da alter ego di Juan Cuadrado, impiegabile sia come esterno alto in un centrocampo a 5, sia come laterale basso a 4. In quest’ottica, i contatti per Molina proseguono spediti, e stando a quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, benché non sia stata ancora raggiunta un’intesa di massima, l’ottimismo cresce in modo esponenziale.

Calciomercato Juventus, ottimismo per Molina: le ultime

Con i Pozzo i colloqui procedono spediti, anche se chiaramente l’Udinese – tendenzialmente bottega cara – non lascerà partire via a “cuor leggero” Molina, valutato tra i 25 milioni e il 30 milioni di euro, cifra che al momento la Juventus non può mettere sul piatto a “cuor leggero”. Ecco perché, puntando sugli ottimi rapporti tra i due club, la “Vecchia Signora” sta provando a tastare il terreno per capire se il discorso possa essere allargato anche ad altri calciatori, eventualmente inserendo nell’affare qualche contropartita tecnica gradita ai friulani. Il profilo di Ranocchia è assolutamente spendibile, ma occhio alle sorprese