Calciomercato Juventus, colpo di scena Rabiot: l’incontro che decide tutto.

C’è vento di cambiamento alla Continassa: a dover essere risolte non sono solo le partenze di quest’anno, ma il pensiero fisso della dirigenza è anche ai contratti che termineranno il prossimo anno.

Questi contratti, infatti, se non rinnovati potrebbero portare allo scatafascio della Juventus in quanto tutti i giocatori in questione sarebbero nelle possibilità di partire a parametro zero. Tra i contratti che hanno appunto la scadenza fissata per il prossimo anno ritroviamo quelli di Locatelli, Alex Sandro, Chiellini, Cuadrado, il termine del prestito di Kean, Pinsoglio e quello di Rabiot. Insomma, un bel po’ di gente. Proprio la situazione dell’ultimo citato è quella che tiene banco in questi giorni.

Calciomercato Juventus, mamma Rabiot attesa a Torino: sarà addio o abbassamento di ingaggio.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la madre del giocatore, nonché suo agente, è attesa a Torino per un incontro formale con i vertici della Juventus per discutere appunto del futuro del centrocampista Francese. Visto che le condizioni contrattuali attuali, viste anche le non brillantissime prestazioni del francese dal suo arrivo, non possono comunque essere portate avanti ancora per i prossimi anni le ipotesi che saranno messe sul piatto in questo fatidico incontro saranno di fatto due: o sarà addio e il giocatore dovrà trovarsi una nuova squadra per le stagioni a venire oppure il suo contratto sarà sì rinnovato ma con ad corrispettivo salariale molto inferiore rispetto a quello attuale. Rabiot infatti percepisce uno degli stipendi più alti tra quelli della Juventus, pari addirittura a 7 milioni l’anno.