Calciomercato Juventus, ultimatum per il “regista del futuro”: 58,5 milioni

Per il calciomercato della Juventus si preannunciano dei giorni molto caldi, con la dirigenza che è impegnata su più fronti.

Una delle spade di Damocle negli ultimi anni in casa Juventus è stato sicuramente il centrocampo, reparto che, dopo gli addii di Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio, ha faticato a trovare una propria identità. Nella stagione appena conclusa, Locatelli e Mckennie per larghi tratti sono stati costretti a fare il bello e il cattivo tempo, anche se a risultati alterni e non sempre con quella continuità di rendimento assolutamente fondamentale a certi livelli.

Ecco perché, oltre al ritorno di Pogba – ormai in dirittura d’arrivo – Cherubini sta monitorando con estrema attenzione anche la situazione legata all’eventuale acquisto di un play maker, in grado di canalizzare l’azione e dar Brivio alla manovra con giocate importanti: Jorginho è uno dei primi nomi sulla lista, ma non è l’unico.

Calciomercato Juventus, United: ecco l’offerta per de Jong

C’è grande attenzione attorno al futuro di Frankie de Jong, regista del Barcellona che con Xavi però non è un intoccabile. Un giocatore importante, vero, che ha ancora ampi margini di crescita ma che i blaugrana sono pronti a cedere per puntare su altri elementi. L’olandese anche nei giorni scorsi ha ribadito che la sua volontà è quella di rimanere in Spagna, ma c’è una squadra che è fortemente interessata a lui. Stiamo parlando del Manchester United, che vorrebbe farne un perno del suo undici titolare. Tuttavia – spiega “Mail on line” in Inghilterra, i Red Devils non sono disposti ad andare oltre i 58,5 milioni di euro come offerta. Una sorta di ultimatum per il Barcellona che dovrà decidere se accettare o meno. Ad ogni modo per la Juventus arrivare all’olandese sembra sempre più complicato.