Calciomercato Juventus, Sporting in pressing sul portiere bianconero

Non ci saranno ovviamente solo acquisti all’orizzonte nel corso delle prossime settimane, ma ci saranno altre decisioni importanti da prendere.

La squadra di Allegri sarà rinforzata e rinnovata in tutti i reparti, solo così si potrà sognare una Juventus vincente in Italia e competitiva in Europa. La dirigenza è al lavoro da tempo per trovare i tasselli giusti, uomini che sappiano interpretare nel migliore dei modi le idee di calcio dell’allenatore livornese.

La Juventus però si troverà di fronte anche a possibili cessioni, calciatori che si avvicinano alla scadenza del loro contratto e che dunque potrebbero partire in estate. Senza dimenticare i tanti elementi che sono in prestito altrove e che torneranno alla base. Alcuni di loro potrebbero rimanere in rosa, altri sono destinati a fare nuovamente le valigie.

Calciomercato Juventus, Israel nel mirino dello Sporting

Molto apprezzati in chiave mercato anche i talenti dell’Under. Come ha infatti rivelato Romeo Agresti su Goal.com c’è un pressing costante da parte dei portoghesi dello Sporting per Franco Israel, estremo difensore bianconero. Come spiega il giornalista il suo agente è pronto a volare a Lisbona qualora dovessero esserci novità nella trattativa tra i due club. La Juventus non vorrebbe perdere il controllo del suo cartellino, visto che crede fortemente nelle sue qualità.

Per il giovane portiere uruguaiano classe 2000 però non ci sarebbero in corsa solo i portoghesi ma anche il Sassuolo, interessato alle sue prestazioni.