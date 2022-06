Calciomercato Juventus, riscatto in fumo | Napoli e Milan in agguato: 40 milioni.

Terminato l’anno calcistico, è momento di rientri a casa: e tra i giocatori che rientrano in questa categoria ci sono non solo i giocatori in prestito secco ma anche quelli per cui la squadra del prestito non è intenzionata a pagare il riscatto.

Ecco quindi che la dirigenza bianconera potrebbe giovarsi, se lo dovesse ritenere opportuno, di alcuni dei ritorni a casa dai prestiti per ovviare ad uno o più acquisti sul mercato, per il quale ha, tra l’altro, anche fondi limitati. Se Mister Allegri dovesse quindi dare il suo nulla osta il carico di lavoro della dirigenza si ridurrebbe non poco; tutto molto bello, se non fosse che il caso in questione non rientra in quelli appena descritti: la Juventus, infatti, non sembra affatto intenzionata a tenere il giovane.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta non riscatta Demiral, ma nemmeno la Juve sembra volerlo

Ad aprire gli occhi su questa situazione è stato Marcello Chirico, ieri, su Twitter. Il giornalista ha infatti sottolineato la mancata volontà dell’Atalanta di riscattare Merih Demiral, il centrale difensivo di proprietà della Juventus ma che ha trascorso proprio a Bergamo l’ultima stagione. Il giornalista ha inoltre fatto sapere le volontà della “Vecchia Signora”: rimettere il giovane turco sul mercato e monetizzare con la sua cessione: In vigile attesa restano Napoli e Milan, interessate al giocatore.