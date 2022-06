Cresce sempre più l’attenzione dei tifosi bianconeri verso le prossime mosse di calciomercato della Juventus.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società abbia intenzion di rinforzare e ringiovanire l’organico a disposizione di mister Allegri. Solo così si potrà tornare competitivi in Italia e in Europa, e cercare di conquistare almeno un titolo nella prossima stagione. C’è molta delusione nell’ambiente bianconero per non essere riusciti ad alzare nemmeno un trofeo nella stagione che si è appena conclusa e per questo motivo si faranno degli sforzi importanti in chiave mercato.

Del resto ci sono da sostituire quei calciatori (come ad esempio Dybala, Chiellini e Bernardeschi) che hanno di fatto già lasciato la rosa bianconera e magari anche gli altri giocatori che potrebbero lasciare la Juventus nelle prossime settimane. Dunque è lecito attendersi a breve diversi volti nuovi della squadra bianconera: una cosa sembra essere certa, ovvero quello che arriveranno rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Calciomercato Juventus, per Milinkovic è duello con lo United secondo le quote

Il centrocampo potrebbe essere presto puntellato con l’arrivo di un grande centrocampista come Paul Pogba. Che preso a parametro zero rappresenterebbe un colpaccio per la Juventus. Che però insegue come obiettivo anche Milinkovic-Savic della Lazio. Mediano abile anche in fase offensiva, con importanti esperienze, pronto a lottare per lo scudetto e per la Champions. Come riporta Agipronews, secondo gli analisti di Goldbet la Juventus è una delle squadre in lizza per lui ed è in lavagna a quota 8. Ma oggi la quota più bassa è quella del Manchester United: il passaggio di Milinkovic-Savic agli inglesi è quotato “solo” 4. Più alta la quota di altre big europee come Real Madrid e Psg (9) che pure sono interessate al centrocampista.