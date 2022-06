Calciomercato Juventus, scoppia il caso Cuadrado: “Trattativa interrotta e addio immediato”

Calciomercato Juventus, scoppia il caso Cuadrado dentro la società bianconera. Trattativa interrotta e potrebbe esserci un addio immediato

Scoppia il caso Cuadrado. Che sembrava essere messo da parte dopo il rinnovo automatico a 5 milioni a stagione nel momento del raggiungimento della quarantesima presenza. Ma è appunto questo il nodo cruciale della questione secondo il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Troppi soldi a un giocatore che nonostante sia stato uno dei migliori l’anno scorso, ha comunque 34 anni. E allora un addio immediato appare possibile. Ma facciamo un poco d’ordine.

Prima e anche dopo il rinnovo scattato in maniera automatica per un accordo trovato precedentemente, la Juventus aveva messo sul piatto per Cuadrado un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione, per spalmare ovviamente i 5 che il colombiano prenderà il prossimo anno. Non ci ha sentito l’esterno destro, e si è preso quello che secondo lui si merita. Una situazione che però in casa Juve non sembra gestibile: i contratti non possono essere quelli pre covid e solamente in alcuni casi potrebbero essere fatte delle eccezioni: Pogba e Di Maria rientrano in questa cerchia. Ed ecco perché la trattativa al momento si è interrotta e ci potrebbe essere un addio immediato. Soprattutto se arrivasse un’offerta che il giocatore ritenesse soddisfacente, nessuno si metterebbe in mezzo nella questione.

Calciomercato Juventus, il caso Cuadrado

I nomi per sostituire nel caso il colombiano non mancano. Soprattutto quell’affondo su Molina dell’Udinese porta verso questa direzione. E poi c’è anche Danilo, e pure De Sciglio che è pronto a mettere nero su bianco sul rinnovo. Una situazione insomma che andrà monitorata con particolare attenzione, visto che realmente potrebbe succedere di tutto.

A 34 anni, secondo la dirigenza, Cuadrado non può prendere uno stipendio di 5 milioni all’anno. Potrebbe quindi esserci un addio clamoroso.