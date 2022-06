Calciomercato Juventus, colpo di scena De Jong: accordo a cifre pazzesche

Calciomercato Juventus, colpo di scena De Jong: accordo raggiunto a cifre pazzesche, resta solamente da convincere il giocatore

Una svolta inaspettata e un accordo che dovrebbe essere trovato a delle cifre pazzesche. Anzi, secondo le informazioni che arrivano da Sport.es, un’intesa di massima sulla valutazione del giocatore sarebbe stata anche raggiunta, quello che manca, e che comunque non rimane certamente una banalità, è il fatto che lo stesso debba essere del tutto convinto. Ma i margini ci sono, soprattutto perché in panchina è arrivato quel tecnico che praticamente lo ha lanciato nel calcio che conta: Ten Hag.

Sì, De Jong appare a un passo dal Manchester United, nonostante lo stesso abbia più volte ribadito il fatto di voler rimanere in Spagna. Ma davanti agli 80 milioni di euro che i Red Devils avrebbero messo sul piatto, il Barcellona non può certamente restare indifferente. Ci sono delle condizioni economiche che non lasciano tranquilli e questo bonifico sarebbe perfetto per riuscire a respirare. Insomma, appare un accordo scritto.

Calciomercato Juventus, De Jong verso il Manchester

De Jong, prima che Cherubini affondasse il colpo decisivo per Pogba – ma anche dopo, a dire il vero – è stato un serio obiettivo della Juventus. Allegri lo avrebbe visto in mezzo al campo come quell’elemento in grado di dettare geometrie e dare qualità. Insomma, quello che serve al tecnico livornese per la prossima stagione. Ma a quanto pare la Juvenus dovrà trovarsene un altro di obiettivo. A queste cifre impossibile pensare a un rilancio.