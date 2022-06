Calciomercato Juventus a stelle e strisce: testa a testa con il Milan

Grande attenzione a quelle che potrebbero essere le mosse di calciomercato della Juventus nel breve periodo: presto i colpi sognati?

Tutti i tifosi aspettano con ansia le novità di mercato in casa bianconera. Del resto solo con l’arrivo di diversi innesti in tutte le zone del campo la squadra di Allegri potrà pensare di poter lottare per lo scudetto e per un posto al sole in Europa. Le prossime settimane saranno senz’altro decisive per capire chi davvero potrà arrivare a Torino.

Grandi nomi come quello di Paul Pogba, idolo dei tifosi, ma servono anche giocatori funzionali al progetto tattico dell’allenatore livornese. Specie in attacco, dove la coperta rischia di essere davvero corta. L’addio di Dybala è ormai certo, pare possibile anche quello di Morata per il quale l’accordo con l’Atletico pare essere sempre più lontano. Eppure la lista dei possibili colpi, da Zaniolo a Di Maria, si arricchisce di un altro nome.

Calciomercato Juventus, Pulisic del Chelsea nome per l’attacco

Secondo quanto riporta infatti il “Daily Mail” per l’attaccante esterno del Chelsea Pulisic potrebbe esserci all’orizzonte una nuova esperienza italiana. Lo spazio per il giocatore americano è diminuito molto in questa stagione e i rapporti con l’allenatore Tuchel sembrano essere ai minimi termini. Per questo motivo è probabile una sua cessione nel corso dell’estate, anche se difficilmente si troverà qualche club disposto a mettere sul piatto i 58 milioni di euro pagati dal Chelsea per prenderlo dal Dortmund. Sono la Juventus e il Milan le due squadre di serie A che starebbero seguendo con particolare attenzione l’evolversi della vicenda. Sarebbe senz’altro un rinforzo gradito per Allegri, che pare intenzionato a sfruttare molto le corsie esterne d’atacco visti i tanti rumors su giocatori in quel ruolo.