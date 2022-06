Calciomercato Juventus, Cuadrado smentisce tutti: annuncio ufficiale

By

Calciomercato Juventus, Cuadrado smentisce tutti e rispedisce al mittente quelle che sono state le voci di un possibile addio

Ci ha pensato Cuadrado a smentire tutti, direttamente con un Tweet di qualche minuto fa. Il difensore colombiano dopo le voci degli ultimi giorni ha preso la parola, rispedendo così al mittente tutte quelle che sono state le voci di un possibile addio prematuro nonostante un contratto di un anno ancora rinnovato in maniera automatica dopo il raggiungimento delle quaranta presenze stagionali.

Si è parlato di una trattativa e di un rifiuto da parte del giocatore di accettare un biennale che la società bianconera gli avrebbe offerto. Niente di tutto ciò a quanto pare è vero. “Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni” ha scritto il colombiano.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Cuadrado

Insomma una presa di posizione netta e decisa da parte del giocatore che evidentemente non ha nessuna intenzione di lasciare la maglia bianconera. Si era già parlato di un interesse della Roma e anche dell’Inter. Ma così non sarà, almeno per ora, e viste soprattutto le parole del giocatore.