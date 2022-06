Calciomercato Juventus, Di Maria in stand-by: si scalda la pista ucraina

La pista che conduce all’esterno argentino non sembra fare significativi passi in avanti e, per questo, sembra che la dirigenza bianconera stia valutando di cambiare obiettivo per colmare lo spazio lasciato vacante da Paulo Dybala.

Secondo Sky, infatti, nelle ultime ore sono spuntati diversi nomi su cui la dirigenza avrebbe messo gli occhi. Tra di essi figurano nomi noti e meno noti, che potrebbero rilanciare il reparto offensivo il quali senza la Joya e, molto probabilmente, Morata sicuramente è in difficoltà a livello numerico e qualitativo. Tra le operazioni prospettate ci sono, tra l’altro sia vecchie fiamme che giovani talentuosi.

Calciomercato Juventus, se Di Maria sfuma si punta a Kostic

Dalle ultime notizie che pervengono dalle redazioni dei giornali sembra che la situazione Di Maria sia in una fase di stallo e, per questo, per non farsi trovare impreparata ad un ipotetico rifiuto la dirigenza avrebbe puntato altri calciatori per l’attacco. Tra i nomi riportati da Sky figurano quelli di Domenico Berardi, più volte avvicinato alla Juve negli scorsi anni, quello di Kostic, attaccante classe 1992 dell’Eintracht Francoforte, e quello di Mudrik, giovane attaccante che milita nelle fila dello Shakhtar Donetsk. Tutto è ancora in forse, tutto in bilico: l’unica cosa da fare è attendere la decisione dell’argentino.