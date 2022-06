Calciomercato Juventus, accordo in cassaforte: quadriennale per il “nuovo Pirlo”

Calciomercato Juventus, la dirigenza vuole puntare forte sui propri giovani prodigi: uno di questi potrebbe, finalmente, essere pronto.

Calciomercato Juventus, la dirigenza intende puntare su Fagioli. Il giocatore che ha disputato un’ottima annata aiutando la Cremonese al passaggio in Serie A, adesso potrebbe essere già pronto per il salto di qualità, rimanendo in bianconero. Allegri potrebbe infatti averlo a disposizione nella prossima stagione.

Giovane prodigio dagli esperti considerato l’erede designato di Andrea Pirlo, adesso, potrebbe finalmente raggiungere il suo sogno: quello di rimanere alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Fagioli può rimanere | Allegri lo ha scelto

Una stagione ai vertici. Il sogno di ritornare in Serie A della Cremonese è stato raggiunto anche grazie all’importante contributo dell’ormai prodigioso centrocampista di proprietà bianconera. Adorato dalla fandom e dai tifosi, il giovanissimo Fagioli, adesso, finalmente, potrebbe raggiungere il suo sogno, quello di giocare stabilmente alla Juventus.

I bianconeri avrebbe intenzione di continuare con lui, proponendogli il contratto. Basta prestiti dunque. Fagioli ha il phisique du role per far parte dei grandi, di essere un titolare già nella Juventus. Classe 2001 e una classe innata. Fagioli potrebbe ridare una regia ai bianconeri, riproponendo quello stile di gioco che aveva tra i suoi protagonisti Andrea Pirlo, il maestro e il regista di un centrocampo allora stellare. Tutto pronto per continuare insieme. La Juventus ha fatto la sua decisione e adesso non ci resta che sperare che il tutto vada a buon fine.