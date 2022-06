Juventus, la rivoluzione è totale: un ex Cagliari da Allegri

Il mese di giugno è già caldissimo e non solo per questioni metereologiche. Il calciomercato della Juventus è l’argomento principale.

Tutti i tifosi sognano in grande e non potrebbe essere altrimenti. Dopo una stagione nella quale l’undici di Allegri non è riuscito a conquistare nemmeno un titolo adesso ci si aspetta una svolta grazie ai trasferimenti estivi. La Juventus è intenzionata a cambiare pelle con almeno un paio di grandi acquisti per ogni zona del campo. Solo così del resto si potrà puntare nuovamente allo scudetto.

C’è aria insomma di rinnovamento e non potrebbe essere altrimenti visto che alcuni big della formazione torinese hanno cambiato aria e altri potrebbero farlo nel corso delle prossime settimane. Bisognerà trovare i rinforzi giusti.

Juventus, può arrivare Bianco nello staff tecnico

La campagna di rafforzamento della squadra bianconera non passerà però solo dal campo. Non si scopre certo oggi che per vincere serve anche un grande lavoro collettivo da parte di giocatori, staff e dirigenza. Proprio nello staff tecnico presto potrebbe esserci una novità.

Possibile un nuovo ingresso nello staff tecnico di Max #Allegri per la prossima stagione. Casting aperto: dialogo in corso con Paolo #Bianco, allenato proprio dal tecnico livornese al Cagliari ⚪️⚫️ @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 6, 2022

Come ha spiegato infatti il giornalista Romeo Agresti su Twitter potrebbe esserci un nuovo ingresso nello staff tecnico di mister Allegri a partire dalla prossima stagione. Ci sarebbe un dialogo aperto con Paolo Bianco, ex giocatore che a Cagliari è stato guidato proprio dall’allenatore livornese e dunque conosce bene le sue idee di gioco. Nell’ultima stagione ha lavorato con De Zerbi allo Shakhtar.