Calciomercato, game over Juventus: Berardi lo ha fatto di nuovo. Ecco l’ultimo annuncio in radio.

Domenico Berardi anche quest’anno è al centro delle attenzioni e delle chiacchiere di mercato e, anche quest’anno, la storia è sempre la stessa.

Insomma, Berardi perde il pelo ma non il vizio. Le notizie che riguardano l’attaccante del sassuolo e della nazionale italiana sono ogni anno praticamente le medesime: il giocatore sul mercato fa gola un po’ a tutti e quindi la società neroverde deve tenere banco di fronte alle innumerevoli offerte che pervengono. In tutto ciò anche anche la volontà del giocatore non cambia di una virgola.

Calciomercato Juventus, è tutta scena: Berardi, in realtà, vuole stare al Sassuolo

Quella di Berardi sembra una di quelle storie in cui si rivive sempre la stessa situazione all’infinito; infatti ogni anno accade che: inizia il calciomercato; Berardi viene avvicinato a tanti altri club ai quali, secondo le voci, si trasferirebbe; se ne parla per tutta l’estate ma, alla fine, di concreto non c’è e non c’era mai stato nulla. Inoltre, Nando Orsi ha rivelato la sua opinione sul caso dell’ala neroverde a “Radio Radio”: secondo l’esperto , infatti, anche quest’anno il copione sarà sempre lo stesso e al termine della sessione estiva di calciomercato Berardi potrebbe restare in Emilia, per sentirsi sempre al centro del progetto in una realtà nella quale è coccolato e di cui si sente parte integrante.