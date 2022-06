“Aspettiamo la Juventus”: messaggio del presidente, colpo per Allegri

Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale del presidente rappresenta sicuramente un’ottima notizia per Max Allegri.

Giornata fitta di colloqui nel quartier generale della Juventus, dove si stanno mettendo a punto le ultime strategie per quei colpi già da tempo individuati dal management bianconero. Con Pogba sempre più vicino, e per il quale si aspettano ormai solo le visite mediche con annessa firma sul contratto ed annuncio ufficiale, l’attenzione si è spostata inevitabilmente su altri due fronti.

Oltre a sbrogliare la matassa Di Maria, Cherubini sta provando a trovare la quadra definitiva anche per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo non è stato riscattato dalla Juventus sulla base dei vecchi accordo pattuiti con l’Atletico Madrid, in virtù dei quali la “Vecchia Signora” avrebbe dovuto sborsare circa 35 milioni di euro per portare all’ombra della Mole il bomber spagnolo. Tuttavia, si sta provando a trovare il bandolo della matassa intavolando l’affare nuovamente sulla base di un prestito oneroso, in maniera tale da dilazionare il pagamento in diverse tranches.

Calciomercato Juventus, le parole di Cerezo su Morata

A tal proposito, non passano sotto silenzio le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo che – intervistato da Onda Madrid – tra i tanti temi toccati ha affrontato anche quello legato al futuro di Morata, chiosando così: “Ha ancora un contratto con la Juve, e fino a quando la Juve non dice se resterà o meno, aspettiamo.”

Insomma, Atletico in posizione d’attesa: fino a pochi giorni, gli spagnoli sembravano piuttosto rigidi alla possibilità di garantire sconti sull’affare. Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essersi smosso, anche perché Allegri sta spingendo molto affinché si giunga alla fumata bianca, con lo stesso Morata che preferirebbe restare a Torino. Partita ancora tutta da giocare, ma già piena di colpi di scena.

