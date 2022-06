Calciomercato Juventus, maxi affare con la Roma: Cherubini ne offre due

Calciomercato Juventus, adesso i due club ai vertici potrebbe intavolare alcune trattative importanti. Ai giallorossi piace un bianconero.

Calciomercato Juventus, i bianconeri e la Roma potrebbe intavolare alcune – importanti – trattative di mercato. Si parla infatti di un doppio clamoroso colpo di mercato. Ai bianconeri arriveranno due giovani in rosa, il primo nome è Gatti a cui la Juventus darà sicuramente spazio mentre il secondo, a centrocampo, Rovella potrebbe finire alla corte di Mou.

L’ultima indiscrezione di mercato vedrebbe infatti i bianconeri intavolare una potenziale trattativa con la Roma per il giovane centrocampista. Duttile e che potrebbe quindi avere già buon mercato. Dopo il prestito al Genoa, Rovella, si appresta a tornare in bianconero ma per poco tempo.

Calciomercato Juventus, Rovella piace alla Roma

Con Rovella potrebbe, clamorosamente, sbloccarsi un operazione anche con Demiral. Il centrale turco non verrà riscattato dall’Atalanta e ciò potrebbe, quindi, includere una clamorosa trattativa che includerebbe anche il turco.

La Roma è quindi scatenata per il futuro. Dopo la vittoria della Conference League, Mou vuole rilanciarsi in grande andando su colpi sicuri e su giovani promettenti. La Juventus con queste operazione potrebbe concedersi un buon tesoretto da poi reinvestire sul mercato. Tutto da valutare nei prossimi giorni, staremo a vedere cosa succederà. In attesa che si sblocchi definitivamente qualche colpo anche in entrata. Rimangono in pole Pogba e l’esterno d’attacco, Di Maria ancora su tutti.