Calciomercato, non solo Pogba: “La Juve ne ha in pugno un altro”

Calciomercato, i bianconeri avrebbero già preso accordi con il calciatore se dovesse concretizzarsi la cessione.

Di carne al fuoco, come ben sappiamo, ce n’è tanta. Tuttavia, stenta ancora a decollare il mercato della Juventus, tra l’attesa spasmodica per l’annuncio di Paul Pogba e la trattativa per Angel Di Maria, che a quanto pare non procede più spedita come una settimana fa. Restano vigili, nel frattempo, i tifosi bianconeri, i quali probabilmente sia aspettavano un inizio più “sprint” da parte di una società che ha l’obbligo di colmare al più presto le tante lacune. Una di queste riguarda sicuramente l’out sinistro di difesa, dove né Alex Sandro né Pellegrini hanno fornito le opportune garanzie nell’ultima stagione.

Sulla lista dei partenti c’è senza ombra di dubbio il brasiliano, il cui calo di rendimento è apparso evidente nell’ultimo biennio. Alex Sandro ha ancora un anno di contratto ma se dovesse arrivare l’offerta giusta la Juventus lo lascerebbe partire senza grossi rimpianti. Con le valigie in mano anche Luca Pellegrini. Sì, perché il prodotto del vivaio della Roma, acquistato nell’estate 2029 per circa 22 milioni di euro nell’affare che ha portato Spinazzola nella Capitale, potrebbe essere ceduto in prestito.

Calciomercato Juventus, “se saluta Pellegrini, da Londra arriva Emerson Palmieri”

E che faranno a quel punto i bianconeri? Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, la Juventus avrebbe già in pugno un sostituto se Pellegrini dovesse lasciare Torino. E cioè quell’Emerson Palmieri che la “Vecchia Signora” insegue da tempo e che tra qualche giorno farà ritorno al Chelsea una volta terminato il prestito al Lione, in Francia. L’italobrasiliano, in questo momento impegnato con l’Italia di Roberto Mancini, non rientra nei piani di Thomas Tuchel e tra le squadre maggiormente interessate a lui ci sarebbe proprio la Juventus.