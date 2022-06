Calciomercato Juventus, affare con la Roma: rivelazione in diretta

Continuano le voci di calciomercato della Juventus in questo mese di giugno che si preannuncia bollente.

La squadra bianconera sta vivendo una fase di profondo rinnovamento. Alcuni big della rosa come Chiellini e Dybala hanno lasciato Torino così come Bernardeschi. Altri potrebbero farlo nel corso delle prossime settimane. Ecco perché la dirigenza sta lavorando sodo su alcuni obiettivi, in modo che possano concretizzarsi al più presto. Mister Allegri attende i rinforzi già all’inizio del ritiro di luglio in modo da poter già provare da subito schemi e situazioni di gioco.

Certo il club dovrà comunque prendere delle decisioni importanti. Legate alle cessioni e alla valutazione di quei giocatori che hanno concluso il campionato in prestito e stanno per tornare alla base. Per alcuni di loro sembra poter esserci all’orizzonte una nuova partenza.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Demiral può piacere alla Roma”

Uno di questi potrebbe essere il difensore centrale turco Demiral. Che potrebbe non essere riscattato dall’Atalanta, club nel quale ha disputato l’ultimo torneo. In quest’ultimo caso però difficilmente Demiral rimarrà nell’organico di Allegri, per lui si profila una cessione altrove con diversi club di Premier League interessati alle sue prestazioni. In serie A invece per lui potrebbe aprirsi una nuova pista, viste le ultime indiscrezioni del giornalista Luca Momblano. Che a “Juventibus” ha spiegato come “La Roma potrebbe essere una piazza che lui può accettare. A Mourinho piace avere a disposizione quel tipo di difensore“. Non è da escludere che la Juve possa decidere anche di inserire il difensore come contropartita tecnica in qualche scambio o in qualche affare.