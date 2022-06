Calciomercato, regalone di Ancelotti e colpo da 15 milioni: uragano Juve

Calciomercato, un regalone di Ancelotti e un colpo da 15 milioni di euro. Cherubini scatenato, che acquisti per la Juventus

Una Juventus scatenata, almeno stando a quelle che sono le informazioni de La Stampa, che fa un quadro di quelle che sono le possibili operazioni della Juventus per la prossima stagione. Una situazione che potrebbe avere degli sviluppi nelle prossime settimane, con un Cherubini letteralmente scatenato, pronto a cogliere le occasioni e soprattutto pronto a bruciare la concorrenza.

Bene, per quanto riguarda Morata, oltre le anticipazioni del quotidiano torinese, è arrivato sicuramente un grande indizio da parte della Juve, che ha piazzato sui social una foto dell’attaccante spagnolo con Vlahovic. Insomma, per il riscatto si dovrebbe essere alla fase finale, con la benedizione di Allegri che ha fortemente voluto la chiusura di questa operazione.

Calciomercato, gli altri affari della Juventus

David Neres sembrerebbe essere diventato un obiettivo concreto, un affare che si potrebbe chiudere per 15 milioni di euro: e nell’attesa di questo, potrebbe arrivare Marco Asensio dal Real Madrid. Ancelotti sembra ormai averlo messo in disparte, e il calciatore spagnolo vorrebbe giocare con maggiore continuità, soprattutto all’inizio della prossima stagione visto che il Mondiale alle porte. I madrileni non possono garantire un posto, e allora Asensio si starebbe guardando intorno, con la Juventus interessata, eccome, a un possibile innesto di questo spessore.

Anche Asensio, nelle passate stagioni, era stato accostato con una certa insistenza alla società bianconera, soprattutto quando in panchina sedeva il tecnico livornese, che nella sua prima esperienza sulla panchina torinese lo voleva, ma mai è riuscito a prenderlo. Adesso c’è questa apertura, arrivata anche dallo spagnolo qualche giorno fa dal ritiro della Nazionale. Allegri sogna.