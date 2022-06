Calciomercato Juventus, offerta ufficiale da 76 milioni di euro

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra fanno sul serio per il centrocampista inseguito anche dai bianconeri.

Sono lontani i tempi in cui era considerato incedibile e c’era il veto più assoluto sul suo nome. La situazione è cambiata dalla sera alla mattina e infatti, come ampiamente previsto, sta per prendere il largo senza che nessuno sembri minimamente intenzionato ad impedire che ciò accada.

Frenkie de Jong non è evidentemente più funzionale al progetto che Xavi aveva in mente per i blaugrana. E deve essersene accorto e aver fiutato aria di guai, visto che ha deciso qualche ora fa di spalancare le porte al Manchester United. L’olandese, per il quale il club inglese sta per fare un’offerta di 76 milioni di euro – secondo quanto riporta il Daily Telegraph – vuole sentire la proposta per poi determinarsi in autonomia, se e come vorrà.

Calciomercato Juventus, de Jong sempre più vicino al Manchester United

Erik ten Hag, nuovo allenatore dei Red Devils, gli ha dato la priorità. Il centrocampista del Barcellona – che ebbe modo di “allevare” ai tempi dell’Ajax – è la sua scelta numero uno e farà di tutto, in quanto tale, per accaparrarselo. Per fare in modo che la ricostruzione della sua rosa inizi con questa certezza. D’altra parte, de Jong ha tutte le qualità di cui è in cerca: vuole un profilo creativo e dinamico e l’olandese potrebbe quindi fare al caso suo.

Con buona pace della Juventus, che stava seguendo con estrema attenzione i movimenti dei blaugrana, così da “colpire” poi nel momento più opportuno. Stando così le cose, l’ipotesi di portarlo a Torino dovrebbe essere ormai sfumata. A meno che il fatto che i Red Devils non giochino la Champions League, a differenza dei bianconeri, non convinca de Jong, interessato a palcoscenici sempre più importanti, a virare verso l’Italia.