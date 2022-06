Calciomercato, inferno Juventus: addio “di fuoco”

Calciomercato Juventus, il futuro del “drago” sul piatto: le ultime.

Da quanto riportato sui vari quotidiani online ai numerosi addii già dichiarati se ne potrebbe aggiungere anche un altro. La situazione, insomma, non è proprio tranquillissima in casa Juventus e il lavoro per la dirigenza aumenta di giorno in giorno.

Fino a questo momento il reparto in cui l’intervento sul mercato era più necessario era quello offensivo, a causa della partenza di Dybala e la permanenza tutt’altro che scontata di Morata. In questo caso il giocatore che potrebbe lasciare un vuoto nella rosa fa parte invece della difesa bianconera, la quale ha comunque già sofferto la partenza di Chiellini e che risentirebbe senza dubbio della presenza di un uomo in meno. Stiamo parlando di Dragusin, che stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe nuovamente lasciare i colori bianconeri.

Calciomercato Juventus, Dragusin vuole convincere: in premier c’è spazio per lui

Dopo le ultime esperienze con le maglie della Sampdoria e della Salernitana per il centrale rumeno di proprietà della “Vecchia Signora” è giunto il momento di tornare alla base. Il periodo di prestito è infatti giunto al termine e quindi il giocatore è atteso alla Continassa al primo allenamento pre-stagione. Tutto chiaro se non fosse che, secondo quanto scrive “tuttojuve.com” nella mente dell’agente del giocatore il suo assistito merita più spazio e occasioni di crescita di quelle che gli sono state riservate fino ad ora, motivo per cui nelle prossime settimane nella sua agenda sono previsti incontri con altri club, dalla Premier alla Super League Svizzera, per trovare appunto una società intenzionata a concedere al giovane classe 2002 la possibilità di crescere, con l’obiettivo di tornare alla Juventus in futuro e assumere di diritto un posto da titolare nella linea difensiva della “Vecchia Signora”.