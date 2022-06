Calciomercato Juventus, il regalo scudetto del Milan inquieta Allegri

La dirigenza bianconera non smette mai di lavorare per far sì che la Juventus possa essere la grande protagonista del prossimo calciomercato.

Tanti acquisti all’orizzonte per la squadra di Allegri, che ha la necessità di rinnovarsi e ringiovanirsi in vista della prossima stagione. Nella quale si dovrà dare l’assalto allo scudetto e si dovrà tentare di fare un cammino importante in Champions League. Alcune stelle hanno lasciato la squadra e andranno rimpiazzate facendo degli investimenti onerosi mirati.

In attacco si cerca l’erede di Dybala e uno dei nomi caldi continua a rimanere quello di Nicolò Zaniolo, campione della Roma e autore del gol che ha consentito ai giallorossi di vincere la Conference League. I giallorossi intendono rinnovare il contratto del loro calciatore ma di fronte ad una offerta importante non è da escludere che possa arrivare una cessione per lui.

Calciomercato Juventus, sorpasso Milan nelle quote per Zaniolo

Un utile indizio per capire quello che potrebbe essere il futuro del numero 22 della Roma sono le quote della Sisal. Per le quali Zaniolo è maggiormente indiziato di una conferma in giallorosso. La sua permanenza alla corte di Mourinho è infatti in lavagna “solo” a 1.44. Attenzione però al sorpasso che si registra tra le alternative in caso di cessione. Il Milan ha infatti scavalcato la Juventus. Il passaggio di Zaniolo in rossonero è infatti quotato 4, mentre un futuro in bianconero è quotato a 5. Il Milan ha intenzione di farsi un regalo dopo lo scudetto e avrebbe individuato il talento azzurro come sua priorità per l’estate. Molto alte le quote delle altre possibili destinazioni del giocatore, si va dal 16 del Tottenham dal 100 di Barcellona, Bayern Monaco, City e Napoli.