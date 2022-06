Calciomercato Juventus, bufera d’Arabia propizio: Allegri sbloccato.

Il primo luglio non è più cosi lontano e le trattative stanno entrando sempre di più nel vivo Per la Juventus la situazione non è delle migliori in quanto i giocatori in uscita non sono proprio pochi e la necessità di trovare sostituti può diventare davvero stringente.

L’ultima delle indiscrezioni di mercato riguardante i possibili trasferimenti estivi della Juventus riguarda il comparto difensivo, dove la “Vecchia Signora” ha sofferto della partenza del veterano e capitano Giorgio Chiellini. Sebbene i nomi fatti per la difesa nelle ultime settimane siano diversi, quella che tiene banco adesso è la questione del centrale di ritorno dal prestito annuale.

Calciomercato Juventus, Demiral torna a Torino ma deve ripartire: non è lui l’uomo giusto

Dalle ultime indiscrezioni riferite da Tuttosport, è ormai certo che Demiral non resterà alla corte dell’Atalanta a cui era stato ceduto in prestito lo scorso anno e tornerà quindi a Torino, ma non per restarci. Secondo il giornale piemontese, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe alla ricerca di un profilo differente da quello del Turco, magari un centrale difensivo mancino o abituato a giocare a sinistra, come Koulibaly del Napoli o Igor della Fiorentina. Non solo, perchè c’è anche un’altra motivazione per cui il turco è dato lontano da Torino nel prossimo futuro, e cioè l’interesse del ricchissimo fondo arabo PIF, proprietario del Newcastle: non sorprenderebbe quindi se il giocatore scegliesse di andare a giocare in Premier viste le possibilità di avere un posto da titolare fisso e un più che adeguato compenso salariale, con l’ipotesi United che resta sullo sfondo.