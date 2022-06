Calciomercato Juventus, offerta ufficiale: lo vogliono in Arabia

Calciomercato Juventus, arrivata un’offerta ufficiale per l’attaccante: lo vogliono in Arabia a titolo definitivo. La trattativa è aperta

Non si parla solamente di grandi nomi dentro la Juventus. Il mercato è aperto sia in entrata che in uscita e la società bianconera sta cercando di piazzare tutti quegli elementi che possono anche aiutare le casse. Non solo della Prima Squadra, ma anche della Primavera e della JuventusU23 che gioca in Serie C e che è anche alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver lasciato partire Zauli che allenerà il SudTirol.

Insomma, si lavora com’è giusto che sia su più fronti. E una notizia riportata da goal.com riguarda l’attaccante Chibozo, attaccante della Primavera, che l’Al-Ain ha messo nel mirino per prenderlo a titolo definitivo. La trattativa a quanto pare è decisamente aperta e potrebbe quindi portare a degli sviluppi nelle prossime settimane. Ovviamente non si conoscono le cifre, ma andando a spulciare quelli che sono stati i numeri del giocatore in questa stagione, possiamo tranquillamente affermare che la società bianconera ci potrebbe ricavare un bel gruzzoletto sopra.

Calciomercato Juventus, i numeri di Chibozo

Attaccante classe 2003 la Juve lo ha tesserato nell’estate del 2018. Ha fatto la trafila ovviamente prima di arrivare in Primavera. Può giocare sia come punta centrale ma anche come esterno offensivo sulla corsia mancina Chibozo, che nella stagione appena andata in archivio ha collezionato la bellezza di 15 gol e 6 assist in 31 presenze.

Otto presenze e quatto reti anche nella Youth League per il giovane attaccante, che comunque sembra essere ormai alla fine della sua esperienza in maglia bianconera, soprattutto se anche per lui dovesse arrivare un’offerta economica irrinunciabile. E, quando si muovo dall’Arabia, di solito è quasi sempre così.