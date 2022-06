Calciomercato Juventus, regalo Champions Roma: Mou sfida Allegri

Calciomercato Juventus, un regalo per Mourinho pronto a lottare per la qualificazione alla Champions. Il portoghese sfida Allegri

Il “fascino” di José Mourinho ha colpito i Friedkin. E anche i tifosi della Roma ovviamente, ai piedi dell’allenatore portoghese dopo aver conquistato la Conference League. Adesso però le parole servono a poco all’allenatore, che si aspetta una campagna acquisti importante da parte della società giallorossa per cercare, almeno, di lottare per un piazzamento Champions la prossima stagione. E secondo quanto riportato dal quotidiano free Leggo, nella sua edizione romana, Tiago Pinto direttore dell’area tecnica dei giallorossi, avrebbe messo nel mirino un uomo che la Bild, qualche giorno fa, aveva anche accostato alla società bianconera.

Scaricato dal Manchester City, nel mirino della Roma ci sarebbe finito Gundogan, il centrocampista tedesco che Guardiola avrebbe messo alla porta nonostante le prestazioni di ottimi livello anche nella stagione appena andata in archivio. Una situazione che riguarda – non sappiamo ovviamente quanto da vicino – anche Cherubini, che è alla ricerca di giocatori pronti da mettere al fianco dei giovani che adesso ci sono nella rosa di Allegri. Per tornare a vincere senza gente che è abituata a farla, e sicuramente Gundogan sotto questo aspetto è uno che può tranquillamente dire che se ne intende.

Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per Gundogan

Classe 1990, non più giovanissimo ma con ancora qualche anno buono davanti, Gundogan interesserebbe quindi alla società giallorossa, che in mezzo al campo, dopo Matic, pensa al grande colpo. Il tedesco di origine turca prende 7 milioni di euro d’ingaggio, una cifra che in Italia con un contratto di almeno due anni potrebbe essere abbattuta grazie al Decreto Crescita. La Juventus in considerazione di questo sta cercando anche di chiudere per Di Maria, proponendo quel biennale che l’argentino non sembra convinto di accettare.