Calciomercato Juventus, Sarri lo regala ad Allegri: la risposta è già arrivata

E’ davvero bollente in questi ultimi giorni il calciomercato di una Juventus che vuole tornare al più presto a vincere in Italia e in Europa.

Dopo l’ultima stagione chiusa senza la conquista di nemmeno un titolo, adesso i bianconeri sono attesi alla svolta. E per poter essere competitivi hanno l’assoluta necessità di fare degli investimenti importanti in tutti i reparti. Bisogna sostituire i big che sono già andati via e bisogna farsi trovare pronti nel caso in cui ci saranno nelle prossime settimane delle altre cessioni.

In difesa ad esempio la Juventus è rimasta orfana di un grande campione come Giorgio Chiellini, pilastro bianconero. Il centrale continuerà negli States la sua carriera e il club dovrà cercare di sostituirlo con un altro big. Anche se il Gatti visto all’opera con l’Italia ha senz’altro impressionato i tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, proposto Acerbi per la difesa

E’ probabile che per la retroguardia si pensi ad un rinfozo low cost, ad un giocatore d’esperienza che possa completare il pacchetto arretrato facendosi trovare pronto al momento giusto. Come spiega “Il Giornale” alla Juventus è stato proposto Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio di Sarri. Ad ogni modo per adesso la scintilla non è scoccata. Il centrale è stato proposto anche all’Inter e c’è anche il neopromosso ambizioso Monza sulle sue tracce, pronto ad affidargli una maglia da titolare. Nelle prossime settimane però non è da escludere che il suo nome torni nella lista dei possibili acquisti, molto dipenderà anche dalle richieste economiche di una Lazio che non pare intenzionata a fare sconti.