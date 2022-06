Calciomercato Juventus, reazione immediata per Zaniolo: c’è l’incontro.

Nonostante il contratto di Nicolò Zaniolo lo tenga legato per altri due anni alla Roma il suo futuro, come quello di tutti i top player, è sempre incerto poiché è sempre possibile che alla finestra si affacci un top club pronto a sborsa chissà quanti milioni per rubarselo.

Per il centrocampista della nazionale italiana , infatti, sono arrivate differenti dimostrazioni di interesse da varie squadre come , ad esempio, la Juventus e il Milan anche se entrambe sembrano ancora essere molto lontane dal raggiungimento di un accordo, anche solo di massima. Quella che forse è un po’ più avanti nelle trattative è la squadra rossonera, la cui offerta è però lontana quasi 20 milioni di euro da quanto richiesto dalla dirigenza giallorossa.

Calciomercato Juventus, incontro Roma-Zaniolo

Lo ha detto Gianluca Di Marzio in persona che il futuro dell’esterno romanista è ancora tutto da definire. Inoltre l’esperto di calciomercato ha anche dichiarato che secondo le sue fonti l’incontro durante il quale si dovrà decidere le sorti del giovane talento dovrebbe avvenire a brevissimo, molto probabilmente in settimana. Un summit spartiacque che a questo punto potrebbe rivelarsi assolutamente decisivo per imprimere la sterzata decisiva alle voci che nell’ultimo periodo si sono susseguite senza soluzione di continuità. La Roma non ha aperto ufficialmente ad una sua cessione, ed anzi sta provando a tastare il terreno per capire eventualmente i margini di manovra per un rinnovo. Seguiranno aggiornamenti.