Calciomercato, l’Inter porta a spasso la Juventus: triplo “tradimento”

Calciomercato, le mire dei nerazzurri non si fermano a Dybala: Marotta vuole continuare a fare la “spesa” a Torino.

Lui e Beppe Marotta avrebbero già parlato e tracciato la rotta in vista della prossima stagione. Non c’è ancora l’ufficialità, ma forse non serve neanche che ci sia. Il “tradimento” di Paulo Dybala è ormai una certezza e lo è anche il fatto che da qui in poi vestirà la maglia dell’Inter. Ma i nerazzurri, non contenti di questa trattativa che secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe praticamente già andata in porto, hanno molte altre mire. E potrebbero attingere ancora una volta alla rosa del club bianconero, secondo le ultime indiscrezioni.

Perché è proprio nella Juventus che giocano gli altri due profili che tanto interesserebbero all’ex direttore sportivo della Signora, oggi amministratore delegato nerazzurro. L’Inter potrebbe presto iniziare a fare la corte, stando a quanto riferiscono i bene informati, anche a Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Ne sono convinti anche i bookmaker, benché non siano d’accordo su chi dei due possa farla franca alla fine dei giochi.

Calciomercato Juventus, suggestione nerazzurra anche per Cuadrado e Bernardeschi

I betting analyst di Sisal quotano a 5 l’ipotesi che possa essere il colombiano il prossimo uomo dell’Inter; per Agipronews invece la possibilità che sia Bernardeschi a dar man forte a Inzaghi e ai suoi vale 7,50 volte la posta. L’acquisizione del mancino toscano appare più probabile di quella di Cuadrado per un semplice motivo: il suo contratto con la dirigenza torinese scade il prossimo 30 giugno e le due parti hanno già comunicato di volere interrompere il loro rapporto. Per questo l’Inter non ha perso tempo.

Bernardeschi non avrà fatto faville a Torino, ma è pur sempre un giocatore che fa della duttilità la sua miglior arma e che, proprio alla luce di ciò, potrebbe fare al caso di Inzaghi.