Calciomercato Juventus, Guardiola lo “regala”: Allegri ringrazia il Napoli

Calciomercato Juventus, Guardiola lo “regala” grazie al Napoli: ecco l’intreccio di mercato che potrebbe sbloccare l’affare per i bianconeri

Un colpo di mercato “grazie” al Napoli. Ecco l’intreccio che potrebbe sbloccare la trattativa, con Guardiola che in caso di arrivo di Fabian Ruiz sarebbe disposto quasi a regalare il cartellino di Gundogan: il tedesco in ogni caso sembra essere in uscita dal Manchester City, secondo il portale spagnolo fichajes.net, non solo la Juventus sarebbe sulle sue tracce in Serie A, ma anche la Roma di Mourinho ci avrebbe fatto più di un pensiero.

Lo snodo affinché l’operazione possa andare in porto gira attorno a Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo del Napoli, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe essere ceduto quest’anno da De Laurentiis per non rischiare in nessun modo di perderlo a parametro zero. Su Ruis si sono mosse anche Barcellona e Real Madrid, ma soprattutto il City come detto, che sta cercando di svecchiare la rosa per i prossimi anni.

Calciomercato Juventus, intreccio per Gundogan

Qualora l’affare Ruiz si sbloccasse realmente con il calciatore verso la Premier League, le poche speranza di Gundongan di rimanere al City finirebbero subito. Il tedesco in questo caso, a quanto pare, sarebbe libero di scegliere dove andare a giocare: di squadre importanti attorno al suo profilo non ce ne sono, tranne la Juve ovviamente, e la Roma non dovrebbe creare grossi fastidi a Cherubini, soprattutto perché i giallorossi la prossima stagione non disputeranno la Champions League, è questo è un vantaggio per i colori bianconeri.

Tutto dipende, comunque, da quelle che saranno le decisioni del Napoli sul proprio tesserato. Se De Laurentiis cambiasse idea, proponendo un rinnovo a Fabian Ruiz, allora le cose potrebbero cambiare. Ma in ogni caso, Gundogan rimarrebbe comunque in uscita dal City, che forse però avrebbe un poco più di difficoltà a lasciarlo partire.