Calciomercato Juventus, affare milionario in frantumi: il fenomeno a piede libero

Calciomercato Juventus, adesso la situazione per il fuoriclasse in mediana potrebbe nuovamente cambiare. Il club lo “molla”.

Calciomercato Juventus, Frenkie De Jong a piede libro. Il talentoso centrocampista del Barcellona, uno che, veramente, è capace di fare la differenza è corteggiato da lungo tempo dal Manchester United. Ma le ultime news lo vedono lontano anche da Old Trafford.

Stando infatti alle indiscrezioni di ‘manchestereveningnews’ ci sarebbero già colloqui tra il Barcellona e lo United ma la richiesta dei blaugrana sembra eccessiva e ciò potrebbe “obbligare” i Red Devils a puntare su altri obiettivi nel ruolo. Sempre secondo le indiscrezioni, il Barcellona chiederebbe ben 100 milioni di euro per il giocatore.

Calciomercato Juventus, il Barcellona spara grosso e il Manchester ci “ripensa”

De Jong avrebbe già aperto alla possibilità di ritornare da Ten Hag, suo ex mister ai tempi dell’Ajax. Di conseguenza, la proposta sembra interessare il giocatore nonostante la non qualificazione in Champions League dei Red Devils ma la richiesta, eccessiva, del club blaugrana potrebbe rischiare di far saltare i rapporti tra i due club.

100 milioni sono reputati eccessivi dal Manchester che se dovesse concretizzarsi come unica domanda, allora, a quel punto, si andrebbe a ricercare altri profili sempre nel ruolo di De Jong. Il giocatore è quindi tutt’altro che deciso e in questo momento tutto potrebbe succedere nel suo futuro, anche un ritorno dei bianconeri.