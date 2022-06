Calciomercato Juventus, fumata bianconera per Pogba: accordo definitivo in ogni suo aspetto. Ecco quando sarà ufficiale.

Ci siamo. Pogba e la Juventus hanno trovato l’accordo definitivo e, stando a quanto definito da Romeo Agresti, il “Polpo” è pronto a riabbracciare quella che è stata da sempre la sua casa.

Il centrocampista transalpino – sul quale la dirigenza bianconera ha immediatamente dirottato le proprie attenzioni per puntellare la mediana – ha messo in cima alla lista dei suoi desideri la “Vecchia Signora”. A nulla sono valsi gli inutili tentativi del Psg, che a lungo ha provato a stuzzicare Pogba con offerte allettanti. Dopo i contatti degli ultimi giorni che avevano orientato in maniera decisiva l’evolvere della situazione, in queste ore è arrivata la tanto attesa fumata bianca: per l’ufficialità bisognerà aspettare il prossimo mese e le visite mediche di rito, mera formalità in questo genere di operazione, scandita in ogni suo aspetto.

Pogba dovrebbe sottoscrivere un contratto triennale con opzione per il quarto anno, in virtù del quale percepirà circa 8 milioni di euro più bonus, per arrivare ai 10 milioni di euro netti a stagione, grossomodo la stessa cifra che era stata proposta a Paulo Dybala prima che cominciassero a palesarsi dissapori tra la dirigenza bianconera e la Joya, ormai sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter.