Calciomercato Juventus, ha stregato Allegri: scambio per il nuovo Douglas Costa

Calciomercato Juventus, ha stregato Allegri e potrebbe essere inserito in uno scambio. La concorrenza è tanta, ma Cherubini sogna il colpo

Alla ricerca di elementi in grado di dare una svolta alla sua rosa, Massimiliano Allegri in sintonia con Cherubini starebbe sondando molte ipotesi e piste per il calciomercato. In tutti i reparti la Juventus ha bisogno di innesti, e in questo momento al centro dell’attenzione c’è soprattutto la prima linea: si cercano esterni d’attacco ma anche un vice Vlahovic. I nomi che circolano sono sempre i soliti almeno per ora. Nomi decisamente importanti visto che parliamo di Di Maria e di Zaniolo in primis, con Kostic e pure Berardi che rimangono all’orizzonte. Insomma, un continuo movimento alla ricerca del colpo migliore.

E poi ci potrebbe essere anche il sogno: quello che mai è stato nominato fino ad ora con la Juventus che potrebbe avere una pedina di scambio assai importante nella propria rosa: Moise Kean è questo. Che, secondo quanto riportato dal giornalista Momblano, sarebbe entrato nel mirino del Leeds. E in Inghilterra c’è un elemento che fa gola a molti, anche ad Allegri.

Calciomercato Juventus, Rapinha nel mirino?

Il nuovo Douglas Costa, ovviamente non pensando a quello che è stato il brasiliano dentro la Juventus che ha chiuso la sua esperienza con pochi squilli e molti, troppi infortuni. Il cartellino dell’attaccante italiano magari potrebbe finire in quella che potrebbe essere un’operazione in entrata sempre lì davanti che porta il nome di Raphinha del Leeds. Giocatore di qualità enorme, brasiliano classe 1996, per l quale s’è mosso anche il Barcellona. La richiesta dei Whites è di 50 milioni di euro stando alle ultime notizie, una cifra che potrebbe essere magari ammortizzata appunto con il cartellino di Moise.