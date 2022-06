Calciomercato Juventus, capolavoro Cherubini: scambio lampo per il nuovo regista

Calciomercato Juventus, Cherubini pronto al capolavoro di mercato. Pronto lo scambio per arrivare al nuovo regista per Allegri

Sarebbe un vero e proprio colpo di mercato. Un capolavoro per Cherubini, che secondo quanto riportato dal giornalista Marcello Chirico avrebbe in mente un’operazione da maestro delle trattative. Un esubero per il regista. Un esubero per regalare a Massimiliano Allegri quel centrocampista centrale che il tecnico livornese ha chiesto alla società e che è imprescindibile per far ricominciare il ciclo di vittorie.

Allora, la situazione è questa: l’Atalanta ha deciso di non riscattare Demiral che è tornato alla Juventus e che la società bianconera ha messo subito sul mercato. Il turco non offre particolari garanzie al tecnico che punterà su Gatti e aspetta sicuramente qualche altro elemento dietro. E allora ecco il colpo di genio di Cherubini, che secondo le informazioni del giornalista, avrebbe in mente di proporre il cartellino inserendolo al Chelsea.

Calciomercato Juventus, Demiral per Jorginho

Sì, i Blues di Tuchel sarebbero interessati alle prestazioni del calciatore anche perché devono sostituire principalmente Rudiger, andato al Real Madrid. Ma non solo, in casa dei londinesi c’è aria di ricambio generazionale dietro e Demiral potrebbe essere un uomo importante per il Chelsea. Le qualità fisiche del giocatore non sono in discussione: e per la Premier sembra proprio un difensore adatto. E allora ecco che potrebbe essere inserito in una trattativa per portare Jorginho a Torino. Il centrocampista della nazionale di Mancini ha un contratto in scadenza nel 2023 e più volte ha fatto capire di essere disponibile al ritorno in Italia. La Juve che in mezzo al campo ha bisogno di uno in grado di dettare i tempi ci ha pensato. Ed ecco che adesso in mano, Cherubini, potrebbe avere il jolly da giocare.