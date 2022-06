Calciomercato, Di Maria e Zaniolo alla Juventus: il piano è diabolico

Calciomercato, Di Maria e Zaniolo alla Juventus: il piano della società bianconera è chiaro. Con importanti novità sul giallorosso

Intanto la prima cosa è che siamo entrati nella fase calda, quella decisiva, per Angel Di Maria: la Juventus ha messo sul piatto quello che ha richiesto l’argentino e attende solamente il sì finale. Poi, il sogno sarebbe questo di mettere sul contratto un opzione per il secondo anno, secondo quanto scritto dal giornalista Sebastiano Sarno: ma questo è un dettaglio che verrà discusso solamente dopo. In ogni caso, come vi abbiamo raccontato prima, Di Maria è davvero a un passo.

Rimane ovviamente in piedi anche un’altra pista in casa bianconera, quella che porta a Nicolò Zaniolo, che la Roma non ritiene incedibile ma per il quale chiede una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro. Troppi da investire tutti in una volta per la Juve, che però rimane sulle tracce del giocatore. Sempre secondo Sarno i contatti con l’entourage del calciatore stanno continuando. Con Cherubini che aspetta una mossa, e che sogna, magari, di portarlo in bianconero il prossimo anno. Ecco come.

Calciomercato, così la Juve prende Zaniolo

Temporeggiare fin quando è possibile, stando attenti ovviamente a quelli che potrebbero essere gli affondi delle altre società, e magari sperare che Zaniolo non rinnovi con la Roma per prenderlo poi a prezzo ridotto, decisamente, alla fine della prossima stagione. Un piano che difficilmente potrà vedere la luce, siamo onesti. Non solo perché c’è il Milan sull’attaccante giallorosso ma soprattutto perché Tiago Pinto, qualora non si concretizzasse la cessione in questa sessione di mercato, avrebbe già in mente di sedersi a tavolino e parlare del rinnovo contrattuale con annesso adeguamento di contratto per non rischiare di perdere un capitale importante a prezzo stracciato.