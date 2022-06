Calciomercato Juventus, Di Maria accontentato: Allegri ai piedi del nuovo re

Calciomercato Juventus, Di Maria accontentato: Allegri aspetta il sì definitivo dell’argentino per costruire la nuova squadra

Si attende solamente il sì definitivo in casa Juventus da parte di Angel Di Maria. Una trattativa infinita per il Fideo, che ancora non ha sciolto del tutto le riserve ma lo dovrebbe fare nello spazio di pochissimo tempo ormai, soprattutto perché Cherubini ha deciso di giocarsi il tutto per tutto per andare a dama presto. Allegri vuole l’ex Psg a tutti i costi: per tornare a vincere serve gente che sia abituata a farla e che dia l’esempio ai più giovani del gruppo bianconero. Di Maria è uno che ha vinto tanto e che vuole ancora alzare dei trofei. Il nuovo inizio, la nuova era bianconera, partirà quindi da lui. Anche se sarà quasi sicuramente per un solo anno.

Bene: secondo le informazioni riportate da Momblano la Juve non ha tolto tutti i paletti che avevano un poco rallentato la corsa al giocatore. Un anno secco di contratto, senza nessuna opzione per il secondo, alle richieste economiche che Di Maria aveva fatto pervenire nel momento del primo contatto tra le parti. Insomma, Allegri aspetta il sì del Fideo anche se, sempre secondo il giornalista, lo avrebbe già potuto ricevere in maniera preventiva.

Calciomercato Juventus, Di Maria a un passo

Insomma, Angel Di Maria, ex Real Madrid e Psg tra le atre, è proprio a un passo dal prendere la via verso Torino e legarsi per la prossima stagione alla Juventus. Allegri ha quindi il suo esterno e ne aspetta un altro per regalare a Vlahovic due elementi in grado di servire l’attaccante serbo che ha quella fame di vittoria che serve. Saranno giorni importanti anche i prossimi in casa bianconera, ma il primo tassello è stato messo a posto. Di Maria c’è.