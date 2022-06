Calciomercato Juventus, è stato messo alla porta: la Roma dice no

Non solo acquisti per la Juventus. Il calciomercato della squadra bianconera riguarda anche tante cessioni e i prestiti dei giovani.

Tanto lavoro da fare per la dirigenza bianconera, che ha sì ancora tanto tempo per chiudere le trattative imbastite. Tanto, ma non tantissimo. Perché non bisogna dimenticarsi che quest’anno il campionato inizierà prima di Ferragosto e a luglio ci sarà il ritiro. Da affrontare con più uomini possibili, specie se si tratta di volti nuovi che devono iniziare a capire le idee di gioco di mister Allegri.

Come dicevamo si parla molto degli acquisti della Juventus in vista della prossima stagione, ma non bisogna dimenticare che potrebbero esserci anche altre partenze oltre a quelle già annunciate di Chiellini, Dybala e Bernardeschi. E ci si ritroverà a gestire anche tanti calciatori che per fine prestito o mancato riscatto torneranno a Torino. Su di loro andranno prese delle decisioni importanti.

Calciomercato Juventus, Demiral torna ma sarà venduto: ecco a chi piace

Uno di questi è il difensore Merih Demiral, lo scorso anno in forza all’Atalanta. I bergamaschi hanno deciso di non riscattare il calciatore, considerando il prezzo di 21 milioni di euro più bonus che erano stati pattutiti per rilevarne il cartellino. Il turco dunque rientrerà a Torino, ma non per restare visto che l’intenzione della dirigenza della Juventus è quella di rimetterlo sul mercato. Come spiega calciomercato.com Demiral piace in serie A all’Inter e alla Fiorentina, con i viola interessati soprattutto in caso di partenza di Milenkovic. Sicuramente invece il difensore non andrà alla Roma. La Juve avrebbe voluto inserirlo come parziale contropartita nel possibile affare Zaniolo, ma i giallorossi non sono interessati.