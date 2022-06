Calciomercato, asse di fuoco Atalanta-Juventus: firma con i bianconeri

Calciomercato, asse di fuoco Atalanta-Juventus: la nuova firma è una novità assoluta. Ecco cosa sta succedendo.

In seguito alla notizia della decisione da parte dell’Atalanta di riscattare Merih Demiral ne è arrivata anche un’altra: sembra infatti che nelle discussioni per il riscatto del turco, infatti, sia stato inserito anche un altro nome, che potrebbe fare il passaggio inverso e passare dall’Atalanta alla Juve.

La notizia, riportata da Romeo Agresti, è anche in linea con quelli che sono i dichiarati obiettivi della Juventus: investire sui giovani per ostruire una squadra del futuro a partire già dalla seconda squadra, la Juventus U-23, che milita in Serie C. Molti dei giovani giocatori che hanno esordito in prima squadra e hanno talvolta tappato buchi altrimenti incolmabili, infatti, vengono proprio da quella squadra.

Calciomercato Juventus, Brambilla nome giusto per l’under 23

Stando a quanto riportato da Agresti sarà proprio Massimo Brambilla, ex calciatore e allenatore della primavera dei bergamaschi, ad essere il nuovo investimento della società bianconera. Al tavolo delle discussioni per Demiral, per l’appunto, sembra proprio che le parti abbiano parlato della possibilità per il tecnico di passare ad allenare l’under 23 della Juventus, con la prospettiva che la trattativa si andrà a finalizzare ad inizio settimana prossima.