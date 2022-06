C’è tanto lavoro in questi giorni per la dirigenza della Juventus, che sta mettendo in piedi diverse trattative per puntellare la squadra di Allegri.

Il giorno del ritiro inizia ad avvicinarsi e i tifosi sperano che in breve tempo la rosa possa essere completata. Lavorare con il gruppo sul campo è fondamentale per l’allenatore livornese, consapevole che bisognerà partire con il piede sull’acceleratore per non perdere punti all’inizio del campionato. Solo così si potrà tornare a lottare per lo scudetto. Alla Juventus servono diversi elementi in tutte le zone del campo.

Ci sono stati degli addii eccellenti e uno di questi è quello di Giorgio Chiellini. La colonna della difesa, dopo una vita spesa in bianconero, ha deciso infatti di andare a chiudere la carriera da calciatore negli States. Per la Juve non è certo semplice riuscire a trovarne il degno erede, ma un nome si fa sempre più insistente.

Calciomercato Juventus, la scelta è Koulibaly: servono 40 milioni

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è Koulibaly del Napoli il prescelto per far coppia con de Ligt. Per una coppia centrale che rappresenterebbe davvero un muro invalicabile per gli avversari. La fine del contratto del difensore senegalese si avvicina e dunque il Napoli non può avanzare richieste mostruose per quello che viene considerato come uno dei migliori centrali della serie A. Sono 40 i milioni richiesti, anche se il patron De Laurentiis preferirebbe cederlo all’estero.

Come spiega il quotidiano rosa la Juventus può contare sul tesoretto di 20 milioni derivanti dalla cessione di Demiral ed è pronta ad andare all’assalto del giocatore partenopeo.