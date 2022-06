Calciomercato, colpo di scena ufficiale: torna alla Juventus

Si preannuncia una fine del mese di giugno molto fitta di lavoro per i dirigenti di una Juventus protagonista sicura del calciomercato.

Ci sono tanti acquisti da mettere a segno per Cherubini e il suo staff, ormai da tempo al lavoro su determinati obiettivi volti a migliorare la rosa di mister Allegri. Voglioso di tornare a lottare con i suoi ragazzi per lo scudetto, obiettivo mancato nella passata stagione. Almeno un paio di colpi a reparto, in modo da avere una squadra sempre più competitiva in Italia e in Europa.

Tuttavia non ci sono solo acquisti da fare, ma anche gestire i tanti giocatori che sono sotto contratto con il club e che potrebbero essere ceduti per recuperare un tesoretto ma poter poi reinvestire altrove.

Calciomercato Juventus, per Mandragora niente riscatto da parte del Torino

Come conferma anche su Twitter il giornalista Giovanni Albanese, il Torino non ha esercitato il diritto di riscatto sul centrocampista Rolando Mandragora, fissato in 14 milioni di euro. Che dunque per adesso tornerà alla Juventus. I granata proveranno a trovare un accordo diverso per tenersi un regista che ha fatto molto bene e che proprio per questo motivo però fa gola anche ad altre squadre.

In caso di mancato accordo con il Torino infatti le pretendenti non mancherebbero di certo per Mandragora. Destinato in ogni caso a non far parte della rosa bianconera, sarebbe rimesso sul mercato e dalla sua cessione potrebbe arrivare un importante tesoretto.