Del Piero e la Juventus, il “ritorno” è ufficiale: c’è la data

Per la Juventus di Allegri questi mesi estivi saranno molto importanti. I nuovi arrivi dovranno dare la scossa per sognare in grande.

Nella passata stagione i bianconeri non sono riusciti a conquistare alcun titolo e la tifoseria adesso spera che le cose possano cambiare. Ovvero che si possa tornare a lottare per lo scudetto e per quella Champions League che ormai manca da troppo tempo nella bacheca bianconera. L’ultimo trionfo nel 1995-1996, quando in campo c’era uno dei campioni più amati dal popolo bianconero.

Stiamo ovviamente parlando di Alex Del Piero, numero dieci che ha incantato il mondo con il suo talento. Sempre più difficile trovare un altro campione come lui, che ha chiuso poi la carriera all’estero e che oggi vive negli Stati Uniti. Sta però per tornare in Italia, per riallacciare i suoi scarpini.

Juventus, Del Piero in campo con le “leggende” lunedì contro il Milan

Come si legge sul Corriere dello Sport, lunedì prossimo a Roseto degli Abruzzi andrà in scena una partita di calcio a cinque che sicuramente tanti tifosi bianconeri seguiranno con grande passione, quella tra le leggende della Juventus e quelle del Milan. In campo ci sarà anche Alex Del Piero, pronto dunque a vestire nuovamente la maglia bianconera numero 10. Insieme a lui tanti altri calciatori che hanno scritto all’epoca la storia del club, tra cui ad esempio anche Angelo Di Livio. Nel Milan invece ci saranno Oddo, Giunti, Brocchi e tanti altri elementi della rosa bianconera degli anni Novanta o dei primi anni Duemila. Fari puntati in casa Juve dunque su Del Piero: sono tanti i tifosi che lo vorrebbero rivedere a Torino, nei panni di dirigente. Sicuri che anche senza il pallone tra i piedi potrebbe dare un grande contributo alla crescita del club.