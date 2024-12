Ritorno immediato, tutto deciso: la Juve non ha altra scelta

Potrebbe già salutare la Juventus. Ci sarebbero ben due club interessati dal campionato inglese, la Premier League: i dettagli del caso.

La Juventus potrebbe essere chiamata a difendere uno dei suoi gioielli a centrocampo. Secondo quanto riportato dal noto insider di mercato ‘Ekrem Konur’, Fulham e West Ham stanno monitorando attentamente la situazione di Douglas Luiz. I due club di Premier League sarebbero interessati al brasiliano, considerato un rinforzo ideale per migliorare la qualità del loro reparto mediano.

Arrivato a Torino per rafforzare il centrocampo bianconero, Douglas Luiz si è imposto come uno degli elementi più affidabili nella rosa di Thiago Motta ma purtroppo, le aspettative, fino a questo momento, non sono state esaudite. La sua capacità di abbinare qualità tecnica, visione di gioco e solidità difensiva lo rende un profilo molto ambito nonostante tutto, specialmente in un campionato fisico e intenso come la Premier League, dove il brasiliano ha saputo essere protagonista nella scorsa stagione con la maglia dell’Aston Villa.

Douglas Luiz di nuovo in Premier: vola nella Capitale

Nonostante l’iniziale ruolo centrale nel progetto tattico della Juventus, Douglas Luiz ha momentaneamente deluso le aspettative e le voci di un possibile assalto da parte di club inglesi hanno iniziato a circolare, complici le disponibilità economiche di Fulham e West Ham, che potrebbero avanzare offerte importanti.

La dirigenza bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli, al momento considera Douglas Luiz un elemento chiave della rosa e difficilmente lo lascerà partire a gennaio? Tuttavia, il club potrebbe valutare anche un’eventuale cessione in estate, qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile.

Con un contratto che lo lega alla Juventus per i prossimi anni, il club ha il coltello dalla parte del manico, ma una proposta importante potrebbe far vacillare i bianconeri, soprattutto in caso di necessità di fare cassa per finanziare altri acquisti strategici. Fulham e West Ham, entrambi alla ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo, vedono in Douglas Luiz il profilo ideale per alzare il livello delle rispettive squadre. Il Fulham, che punta a una salvezza tranquilla e a migliorare la propria posizione in Premier League, potrebbe offrire un ruolo centrale al brasiliano, mentre il West Ham, attualmente in corsa per obiettivi più ambiziosi, lo considera un elemento utile per competere sia in campionato che nelle competizioni europee.